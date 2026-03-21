دورتموند الألماني يعلن تمديد عقد إيمري تشان

برلين-سانا

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني تمديد عقد قائده إيمري تشان عاماً إضافياً حتى 2027 رغم تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، أبعدته عن الملاعب.

وتعرّض تشان لإصابة أنهت موسمه خلال الشهر الماضي، بعدما انزلق على لوحة إعلانية بجانب الملعب، خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ، وكان متوقعاً أن يغادر اللاعب في الصيف، لكن المدير الرياضي لارس ريكن أوضح أن النادي ناقش التمديد معه فور تأكيد خطورة الإصابة.

ووصل تشان إلى دورتموند عام 2020 قادماً من يوفنتوس الإيطالي، وسيصبح الموسم المقبل اللاعب الأقدم في الفريق.