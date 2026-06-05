منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يواصل معسكره التدريبي في دمشق

photo 2026 06 05 09 07 58 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يواصل معسكره التدريبي في دمشق

دمشق-سانا ‏

يواصل منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم معسكره التحضيري في دمشق، ‏الذي انطلق أمس الأول، ويستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري، استعداداً ‏للمشاركة في بطولة غرب آسيا.‏

وتضم قائمة المنتخب اللاعبات ميديا حسين، وجولي الرفاعي، وروان ملك‏، وسجى اغا، ومياس ساري، وسارة شحادة، وبيان جمعة عطو، وماسا منيا، وأمل ‏عيسى، وايما زيدان، وآية حسين، وشام سلافة، وبشرى خليف، وليلاس إبراهيم، ‏وغزل جبور، وشهد الفحل، وشام مشعل، وارين اسعد، وأروى أحمد، وفريال حسين، و‏سيدرا عثمان، وتسنيم قطيش، وميريام أبو مغضب.‏

وكان المنتخب الوطني للناشئات أقام معسكراً داخلياً في دمشق مؤخراً، تحت ‏إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب هشام شربيني. ‏

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