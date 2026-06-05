منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يواصل معسكره التدريبي في دمشق

دمشق-سانا
يواصل منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم معسكره التحضيري في دمشق، الذي انطلق أمس الأول، ويستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا.
وتضم قائمة المنتخب اللاعبات ميديا حسين، وجولي الرفاعي، وروان ملك، وسجى اغا، ومياس ساري، وسارة شحادة، وبيان جمعة عطو، وماسا منيا، وأمل عيسى، وايما زيدان، وآية حسين، وشام سلافة، وبشرى خليف، وليلاس إبراهيم، وغزل جبور، وشهد الفحل، وشام مشعل، وارين اسعد، وأروى أحمد، وفريال حسين، وسيدرا عثمان، وتسنيم قطيش، وميريام أبو مغضب.
وكان المنتخب الوطني للناشئات أقام معسكراً داخلياً في دمشق مؤخراً، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب هشام شربيني.