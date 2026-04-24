الكرامة يواجه حمص الفداء في ختام الجولة الـ17 من الدوري الممتاز لكرة القدم

تختتم اليوم الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة 6 مباريات تجمع أندية الكرامة وأهلي حلب والطليعة والشعلة وأمية مع أندية حمص الفداء والفتوة والجيش والحرية والوحدة.

ويشكل لقاء ديربي حمص الكرامة، وحمص الفداء على أرض الملعب البلدي في حمص أبرز مواجهات اليوم، حيث يسعى حمص الفداء الوصيف بـ 34 نقطة لتحقيق الفوز وتضييق الخناق على أهلي حلب المتصدر، حيث يتأخر عنه بـ 4 نقاط فقط، كذلك يطمح الكرامة الخامس حالياً بـ31 نقطة بالفوز لدخول خط المنافسة مع رباعي المقدمة.

وعلى ملعب الحمدانية بحلب يسعى أهلي حلب لمواصلة الصدارة من بوابة منافسه الفتوة والابتعاد بها، بينما سيكون الملعب البلدي في إدلب مسرحاً لمباراة الوحدة ثالث الترتيب مع أمية الخامس عشر.

وفي بقية المباريات يلتقي الطليعة مع الجيش على أرض الملعب البلدي في حماة و الشعلة مع الحرية على ملعب الجلاء بدمشق.

وكانت الجولة 17 افتتحت أمس، وشهدت فوز حطين على تشرين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب البلدي في اللاذقية، وفوز الشرطة على جبلة بهدفين لهدف في مباراتهما على ملعب الفيحاء بدمشق، وتعادل فريقا دمشق الأهلي وخان شيخون بهدف لكل منهما باللقاء الذي أقيم على ملعب الجلاء بدمشق.