اختتام الدور الأول لدوري كرة السلة للسيدات للدرجة الثانية

دمشق-سانا

أُسدل الستار على منافسات مرحلتي الذهاب والإياب للدور الأول بدوري كرة السلة للسيدات في الدرجة الثانية، حيث تبلور الترتيب النهائي للأندية المشاركة في المجموعتين الشمالية والجنوبية.

ففي المجموعة الشمالية، تصدّر نادي الرواد الحلبي الترتيب بـ12 نقطة، وحل نادي العروبة في المركز الثاني بـ10 نقاط، وجاء شين ثالثاً بـ8 نقاط، في حين احتل كفر بهم المركز الرابع بـ6 نقاط، علماً بأن كل فريق خاض 6 مباريات خلال المرحلتين.

أما في المجموعة الجنوبية، فقد احتل نادي الفيحاء صدارة الترتيب بـ8 نقاط، وتلاه جرمانا بـ5 نقاط، ثم الجيش في المركز الثالث برصيد النقاط نفسه (5 نقاط)، حيث لعب كل نادٍ 4 مباريات خلال المرحلتين.

وبهذه النتائج، تأهل نادي الرواد الحلبي مباشرة إلى الدور نصف النهائي.

وفي الدور ربع النهائي (البلاي أوف) المقبل، ستجري المواجهات على مدار ثلاث مباريات لكل سلسلة، حيث يلتقي الفيحاء (متصدر المجموعة الجنوبية) مع كفر بهم (رابع الشمالية)، والعروبة (ثاني الشمالية) يواجه الجيش (ثالث الجنوبية)، وجرمانا (ثاني الجنوبية) يواجه شين (ثالث الشمالية).

وتتأهل الفرق الفائزة في هذه السلسلات إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام من مرحلتي ذهاب وإياب.

