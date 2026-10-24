الجامعة العربية تدين تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية‏

القاهرة-سانا‏

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ‏الخليل وسائر أنحاء الضفة الغربية، داعية إلى إنهاء الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير ‏الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.

وأشارت الجامعة في بيان نشرته على موقعها على منصة إكس، إلى أن التهديدات الإسرائيلية ‏بإخلاء أحياء فلسطينية وتدميرها، والتهجير القسري للسكان، والاعتداء على المدنيين ‏وممتلكاتهم ومقدساتهم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، تأتي في إطار سياسات تستهدف ‏تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.‏

وأكدت الجامعة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ‏ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان والعقوبات الجماعية ‏وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة، مبينة أن تنفيذ التهديدات بإخلاء الأحياء وتدميرها قد ‏يشكل، بحسب طبيعة الأفعال وظروف ارتكابها، جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.‏

وشددت جامعة الدول العربية على أن إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف وعرقلة وصول ‏المصلين إليه يمثلان مساساً بحرية العبادة والمقدسات الدينية، داعية المجتمع الدولي، إلى ‏اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، ووضع ‏حد للإفلات من العقاب.‏

وجددت الجامعة التأكيد على أن الخليل وسائر الضفة الغربية المحتلة جزء لا يتجزأ من ‏الأرض الفلسطينية، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي ‏لا تنشئ حقاً ولا تكسب شرعية، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ‏ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، يشكلان أساساً ‏لتحقيق السلام العادل والدائم.‏

وطالبت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف ‏انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، محذرةً من تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، ولا سيما ‏إجراءات العقاب الجماعي والتهجير وهدم المنازل في محافظة الخليل.‏