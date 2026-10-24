مدير هيئة الاستثمار يبحث مع سفير السعودية لدى سوريا سبل تعزيز التعاون الاستثماري

دمشق-سانا
بحث مدير هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان مع سفير السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وإقامة مشروع إستراتيجي للأمن الغذائي في محافظة حماة أو ريفها.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن المشروع المقترح يشمل سلسلة إنتاج متكاملة من الزراعة، والتصنيع الغذائي، والتعليب، والتغليف، وصولاً إلى التصدير، مع بحث إمكانية تمويله أو الإشراف عليه، من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يدعم الإنتاج المحلي وينشط الاقتصاد.
وناقش الجانبان توسيع التعاون مع وزارة الاستثمار السعودية، ومتابعة الاتفاقية السابقة مع وزارة البلديات والإسكان السعودية، وتعزيز الشراكات بين المستثمرين في البلدين.
من جانبه، أكد السفير السعودي أهمية المشاريع ذات الأثر المعيشي المباشر، مشيراً إلى دراسة إمكانية افتتاح مكتب تجاري أو استثماري سعودي في مقر السفارة بدمشق.
وتأتي هذه الاجتماعات بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية السورية السعودية، وحرص سوريا على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين والعرب للمساهمة في التنمية وإعادة الإعمار.