مدير هيئة الاستثمار يبحث مع سفير السعودية لدى سوريا سبل تعزيز التعاون الاستثماري

‏ ‏دمشق-سانا ‏

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بحث مدير هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان مع سفير السعودية لدى سوريا غازي بن رافع ‌‏العنزي سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وإقامة مشروع إستراتيجي للأمن الغذائي ‏في محافظة حماة أو ريفها. ‏

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وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن المشروع المقترح يشمل سلسلة إنتاج ‏متكاملة من الزراعة، والتصنيع الغذائي، والتعليب، والتغليف، وصولاً إلى التصدير، مع بحث ‏إمكانية تمويله أو الإشراف عليه، من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يدعم ‏الإنتاج المحلي وينشط الاقتصاد. ‏

وناقش الجانبان توسيع التعاون مع وزارة الاستثمار السعودية، ومتابعة الاتفاقية السابقة مع ‏وزارة البلديات والإسكان السعودية، وتعزيز الشراكات بين المستثمرين في البلدين. ‏

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من جانبه، أكد السفير السعودي أهمية المشاريع ذات الأثر المعيشي المباشر، مشيراً إلى دراسة ‏إمكانية افتتاح مكتب تجاري أو استثماري سعودي في مقر السفارة بدمشق. ‏

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وتأتي هذه الاجتماعات بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية السورية السعودية، وحرص سوريا ‏على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين والعرب ‏للمساهمة في التنمية وإعادة الإعمار.