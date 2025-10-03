منتخب سوريا لألعاب القوى يرفع رصيده إلى 7 ميداليات ببطولة غرب آسيا

بيروت-سانا

رفع منتخب سوريا لألعاب القوى رصيده إلى 7 ميداليات متنوعة، في ختام اليوم الثاني لبطولة غرب آسيا للشباب والشابات المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.

ففي سباق 800 متر جرياً، توجت اللاعبة نايا عباس بالميدالية الذهبية، بينما تمكنت زميلتها سارة ديب من إحراز الميدالية الذهبية في سباق 5000 متر.

وفي منافسات الحواجز، نالت اللاعبة ريان حسن الميدالية الفضية في سباق 100 متر حواجز، بينما حقق اللاعب أثير البلخي فضية رمي الرمح.

وكانت أحرزت في وقت سابق اليوم اللاعبة جوليا أمون ذهبية سباق 5000 متر مشياً، فيما نالت اللاعبة فرح محمد فضية السباق ذاته.

وكان منتخبنا افتتح مشاركته بالبطولة أمس، بنيله الميدالية الفضية عبر اللاعبة زينب اليوسف، ضمن منافسات سباق 400 متر حواجز.