التجارة الداخلية في طرطوس تصدر إرشادات لأصحاب المطاعم لضمان سلامة الغذاء

طرطوس-سانا
دعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس أصحاب المطاعم، إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية والتموينية النافذة، بما يضمن سلامة الغذاء وحماية المستهلك، ويحد من المخالفات التموينية.
وأكدت المديرية، في إرشادات توعوية، نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك، أمس السبت ضرورة حصول أصحاب المطاعم على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، والتقيد بشروط الصحة العامة والقرارات الوزارية النافذة.
وشددت الإرشادات على أهمية التأكد من صلاحية المواد الغذائية وعدم حيازة مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والامتناع عن حيازة اللحوم المذبوحة خارج المسالخ المعتمدة أو التي تحمل أختاماً مشوهة، إضافة إلى عدم فرم أو تقطيع أكثر من 10 كيلوغرامات من اللحوم مسبقاً.
كما أكدت المديرية ضرورة عرض الأغذية بطريقة آمنة، وضمان خلو أماكن إعدادها من الإصابات الحشرية، وعدم استخدام الزيوت غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وفيما يتعلق بحماية المستهلك، دعت المديرية إلى الإعلان الواضح عن الأسعار وعدم تقاضي مبالغ تزيد على الأسعار المعلنة أو ممارسة أي شكل من أشكال التضليل، مؤكدة ضرورة الالتزام بنظام الفواتير والاحتفاظ بالفواتير النظامية الصادرة والواردة، وعدم التعامل بفواتير مخالفة للأصول.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ضبطت في 11 من الشهر الجاري، كمية من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك البشري في أحد محال بيع اللحوم بمدينة طرطوس، حيث جرى إتلافها وفق الأصول القانونية، وتنظيم ضبط عدلي بحق صاحب المحل المخالف.