التجارة الداخلية في طرطوس تصدر إرشادات لأصحاب المطاعم لضمان سلامة الغذاء

طرطوس-سانا‏

دعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس أصحاب المطاعم، إلى ‏الالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية والتموينية النافذة، بما يضمن سلامة الغذاء وحماية ‏المستهلك، ويحد من المخالفات التموينية.‏

وأكدت المديرية، في إرشادات توعوية، نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك، أمس السبت ‏ضرورة حصول أصحاب المطاعم على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، والتقيد بشروط ‏الصحة العامة والقرارات الوزارية النافذة.‏

وشددت الإرشادات على أهمية التأكد من صلاحية المواد الغذائية وعدم حيازة مواد فاسدة أو ‏منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والامتناع عن حيازة اللحوم المذبوحة خارج المسالخ ‏المعتمدة أو التي تحمل أختاماً مشوهة، إضافة إلى عدم فرم أو تقطيع أكثر من 10 كيلوغرامات ‏من اللحوم مسبقاً.‏

كما أكدت المديرية ضرورة عرض الأغذية بطريقة آمنة، وضمان خلو أماكن إعدادها من ‏الإصابات الحشرية، وعدم استخدام الزيوت غير الصالحة للاستهلاك البشري.‏

وفيما يتعلق بحماية المستهلك، دعت المديرية إلى الإعلان الواضح عن الأسعار وعدم تقاضي ‏مبالغ تزيد على الأسعار المعلنة أو ممارسة أي شكل من أشكال التضليل، مؤكدة ضرورة الالتزام ‏بنظام الفواتير والاحتفاظ بالفواتير النظامية الصادرة والواردة، وعدم التعامل بفواتير ‏مخالفة للأصول.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ضبطت في 11 من الشهر ‏الجاري، كمية من اللحوم الحمراء ‏غير الصالحة للاستهلاك البشري في أحد محال بيع اللحوم ‏بمدينة طرطوس، حيث جرى إتلافها وفق الأصول القانونية، ‏وتنظيم ضبط عدلي بحق صاحب ‏المحل المخالف.‏