غداً.. انطلاق معرض “فورتكس” للأمن والسلامة في مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا
تنطلق يوم غد الأحد على أرض مدينة المعارض بدمشق، فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة “FORTIX 2026”، بتنظيم من شركة وسم للحلول الإلكترونية والبرمجية الذكية، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ومشاركة جهات حكومية ومؤسسات وشركات متخصصة ويستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري.
ويعدّ هذا المعرض الحدث الوطني المتخصص الأول من نوعه في سوريا، ويجمع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الرائدة لعرض أحدث الحلول والتقنيات والخدمات في المجالات ذات الصلة بإدارة الطوارئ والاستجابة والتعافي وتعزيز الجاهزية المؤسسية.
وأوضح مدير عام معرض”FORTIX 2026 ” أسامة الناصر لـ سانا اليوم السبت، أن المعرض يستعرض أحدث التقنيات والحلول في قطاعات الأمن والسلامة، والدفاع المدني، ومكافحة الحرائق، وإدارة الطوارئ والكوارث، والأمن السيبراني، وأنظمة المراقبة والحماية، وأمن المنشآت والبنية التحتية الحيوية، بما يسهم في تطوير قدرات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وفتح آفاق التعاون والاستثمار في السوق السورية.
ولفت الناصر إلى أن المعرض يتضمن جلسات حوارية ومحاضرات تخصصية وورش عمل، بمشاركة 35 خبيراً ومتخصصاً من عدة دول، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن شركات محلية ودولية، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتطوير منظومة الأمن والسلامة في سوريا، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة.
وبين الناصر أن المعرض يمثل منصة مهنية تجمع الشركات المصنّعة والمورّدين ومقدمي الحلول التقنية مع الجهات الحكومية والمستثمرين وأصحاب المشاريع، بهدف بناء شراكات جديدة ودعم متطلبات إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية.
ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السابعة مساء، وذلك طيلة أيام انعقاده.