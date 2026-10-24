غداً.. انطلاق معرض “فورتكس” للأمن والسلامة في مدينة المعارض بدمشق

‏ ‏دمشق-سانا‏

تنطلق يوم غد الأحد على أرض مدينة المعارض بدمشق، فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن ‌‏والسلامة “‏FORTIX 2026‏”، بتنظيم من شركة وسم للحلول الإلكترونية والبرمجية الذكية، ‌‏بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ومشاركة جهات حكومية ومؤسسات وشركات ‌‏متخصصة ويستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري.‏

ويعدّ هذا المعرض الحدث الوطني المتخصص الأول من نوعه في سوريا، ويجمع الجهات ‌‏الحكومية والمؤسسات والشركات الرائدة لعرض أحدث الحلول والتقنيات والخدمات في ‌‏المجالات ذات الصلة بإدارة الطوارئ والاستجابة والتعافي وتعزيز الجاهزية المؤسسية.‏

وأوضح مدير عام معرض”‏FORTIX 2026‏ ” أسامة الناصر لـ سانا اليوم السبت، أن المعرض ‌‏يستعرض أحدث التقنيات والحلول في قطاعات الأمن والسلامة، والدفاع المدني، ومكافحة ‌‏الحرائق، وإدارة الطوارئ والكوارث، والأمن السيبراني، وأنظمة المراقبة والحماية، وأمن ‌‏المنشآت والبنية التحتية الحيوية، بما يسهم في تطوير قدرات المؤسسات الحكومية والقطاع ‌‏الخاص، وفتح آفاق التعاون والاستثمار في السوق السورية.‏

ولفت الناصر إلى أن المعرض يتضمن جلسات حوارية ومحاضرات تخصصية وورش عمل، ‌‏بمشاركة 35 خبيراً ومتخصصاً من عدة دول، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن ‌‏شركات محلية ودولية، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتطوير منظومة الأمن والسلامة ‌‏في سوريا، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة.‏

وبين الناصر أن المعرض يمثل منصة مهنية تجمع الشركات المصنّعة والمورّدين ومقدمي ‌‏الحلول التقنية مع الجهات الحكومية والمستثمرين وأصحاب المشاريع، بهدف بناء شراكات ‌‏جديدة ودعم متطلبات إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية.‏

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السابعة مساء، وذلك ‏طيلة ‏أيام انعقاده.‏