أربع مواجهات قوية مرتقبة اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم

دمشق-سانا

تتواصل الإثارة في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم، بأربع مواجهات قوية قد تغيّر شكل جدول الترتيب، أبرزها مباراة فياريال، وإلتشي.

ويدخل فياريال (المركز الرابع) مباراته مع إلتشي (السابع عشر) الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دمشق، وعينه على النقاط الثلاث للقفز إلى المركز الثالث، المواجهة تبدو في متناول فياريال، لكن إلتشي يبحث دائماً عن تحقيق المفاجأة.

وفي مباراة متوازنة، يلتقي خيتافي (الحادي عشر)، وريال بيتيس (الخامس) في السادسة والربع بتوقيت دمشق.

ويسعى بيتيس لتحقيق الفوز للعودة للمنافسة على المراكز الأوروبية، بينما يرغب خيتافي بمواصلة عروضه القوية، بعد فوزه بالجولة الماضية على ريال مدريد.

ويحاول إشبيلة (الرابع عشر) استعادة بريقه عند مواجهة رايو فايكانو (الثالث عشر) في الثامنة والنصف مساء، بتوقيت دمشق.

وعلى ملعب الميستايا يسعى فالنسيا (الخامس عشر) لاستغلال عاملي الأرض، والجمهور، وتحقيق الفوز على ديبورتيفو ألافيس (السادس عشر)، حيث تقام المباراة في الحادية عشرة ليلاً.

وفي مباريات الأمس، خطف برشلونة فوزاً ثميناً خارج أرضه، بهدف على أتلتيكو بلباو، ليواصل الحفاظ على الصدارة بينما انتهت مباراة أوساسونا، ومايوركا بالتعادل بهدفين لكل فريق، وحقق أتلتيكو مدريد فوزاً مثيراً على ريال سوسيداد بثلاثة أهداف لهدفين، وتقاسم ليفانتي وجيرونا نقاط المباراة بالتعادل بهدف لهدف.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، ويطارده ريال مدريد بـ 63 نقطة.