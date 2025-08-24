فوز لوريان على رين في الدوري الفرنسي لكرة القدم

لوريان

باريس-سانا

حقق لوريان انتصاره الأول بالدوري الفرنسي على حساب ضيفه رين برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.

وافتتح لوريان التسجيل في الدقيقة الـ 46 عبر سامبو سومانو، وأضاف توسين آييغون الهدف الثاني، قبل أن يرفع بابلو باغيس الغلة إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ 65، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة الـ 69 بتوقيع تيو لوب ري. ولحساب الجولة ذاتها تغلب لانس على مُستضيفه لوهافر بهدفين مقابل واحد، وحقق ستراسبورغ، فوزه الثاني توالياً ضد نانت بهدف دون رد، وتغلب تولوز على ضيفه بريست بهدفين دون مقابل

