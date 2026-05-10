حمص حمص الفداء يتعاقد مع المحترف فاينالس لاستكمال بطولة دوري كرة السلة للرجال

حمص-سانا

أعلن حمص الفداء تعاقده مع الأمريكي الدومينيكاني كايل فاينالس، لاستكمال بطولة دوري كرة السلة للرجال في المرحلة القادمة.

ويملك فاينالس مسيرة احترافية مميزة في عدة دوريات، حيث لعب في بورتوريكو وتونس وقبرص وإستونيا وليتوانيا ومونتينيغرو وفرنسا وبولندا والصين ومصر، ويشغل اللاعب مركز صانع ألعاب، وبطول يصل إلى 186 سم.

ويتميّز اللاعب بقدرته على قيادة الفريق داخل الملعب، وصناعة الفرص، والتسجيل من خارج القوس، إضافة إلى خبرته الكبيرة في المنافسات الاحترافية.

ويسعى حمص الفداء للمنافسة على بطولة دوري كرة السلة بعد تأهله للفينال 6، حيث فاز على الكرامة في آخر مواجهاته بنتيجة 91-75 نقطة، وعلى الشبيبة بنتيجة 85-80 نقطة.

