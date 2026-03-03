ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه رودريغو وابتعاده حتى نهاية الموسم

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم إصابة لاعبه البرازيلي رودريغو بتمزق في الرباط المتقاطع الأمامي، سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، قد يغيب اللاعب البالغ 25 عاماً والذي أصيب في اللقاء أمام خيتافي أمس، لمدة سبعة أشهر على الأقل.

وشارك رودريغو كبديل في الدقيقة الـ 55 أمام خيتافي، ورغم تعرضه للإصابة بقي في أرضية الملعب، لكن الفحوصات التي أُجريت كشفت عن خطورة إصابته.

ولن يتمكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي وريال السابق من الاعتماد على رودريغو خلال كأس العالم المقبلة.

وسيفتقد ريال مدريد جهود رودريغو حتى نهاية الموسم الحالي، في حين يغيب أيضاً النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب التواء في الركبة، والإنكليزي جود بيلينغهام.