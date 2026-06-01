مديرية صحة دير الزور توزع دفعة جديدة من الأدوية في منطقة الجزيرة ضمن خطة الاستجابة العاجلة

دير الزور-سانا

وزّعت مديرية الصحة في محافظة دير الزور اليوم الإثنين، دفعة جديدة من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية على المنشآت التابعة لها في منطقة الجزيرة بريف المحافظة، وذلك ضمن خطة الاستجابة العاجلة الهادفة إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.

وذكرت مديرية إعلام دير الزور عبر قناتها على تلغرام، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز جاهزية المراكز الصحية، وتوفير الاحتياجات الدوائية الضرورية، بما يضمن استمرار الخدمات العلاجية والإسعافية للمواطنين دون انقطاع.

وكانت مديرية صحة دير الزور أعلنت أمس نشر عدة نقاط إسعافية على امتداد نهر الفرات في الضفتين الشرقية والغربية، بهدف تقديم خدمات الإسعاف الأولي، ونقل الأهالي بين الجانبين، باستخدام قوارب مخصصة لهذا الغرض.

يذكر أن فرق الطوارئ وإدارة الكوارث المجهّزة بسيارات إسعاف وقارب إنقاذ ومتخصصين، تقوم في إطار عمل لجنة ‏الطوارئ بنقل الحالات الإنسانية بين ضفتي الفرات بعد انقطاع الجسور بسبب ارتفاع منسوب النهر، بهدف تأمين نقل ‏المرضى والحالات الإسعافية والاحتياجات الإنسانية العاجلة، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المحافظة.