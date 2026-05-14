 دورة تحكيم للشطرنج لتأهيل حكام وفق المعايير الدولية

دمشق-سانا

انطلقت دورة التحكيم الدولية للشطرنج التي يقيمها الاتحاد السوري للعبة عبر الفيديو بإشراف الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك ضمن خطة لتطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بمستوى اللعبة.
 
وتتناول الدورة محاور مهمة حول أساليب تعزيز مبادئ النزاهة والروح الرياضية في المنافسات وشرح قوانين الشطرنج بمختلف فئاته الكلاسيكية والسريعة والخاطفة، إضافة إلى إدارة البطولات.
 
وتهدف الدورة إلى إعداد حكام مؤهلين لإدارة البطولات المحلية والدولية وفق الأنظمة المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للشطرنج، وتطوير المنظومة التحكيمية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للنهوض برياضة الشطرنج وتأمين بيئة تنافسية احترافية تدعم اللاعبين، وترتقي بمستوى اللعبة محلياً ودولياً.
 

