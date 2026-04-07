برنابيو يستضيف قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مدريد-سانا

يستضيف اليوم ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد المواجهة المرتقبة التي تجمع ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت دمشق.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافساً كبيراً بين الفريقين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب، حيث يدخل ريال مدريد اللقاء وسط تذبذب في مستوياته خلال الفترة الأخيرة، بعد خسارته في آخر مبارياته ضمن الدوري الإسباني، ما يضعه أمام اختبار مهم على أرضه، وبين جماهيره.

في المقابل، يقدم بايرن ميونخ أداءً قوياً في الدوري الألماني متصدراً جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه، ما يعكس استقراراً فنياً ومعنويات مرتفعة قبل هذه المواجهة الأوروبية.

وكان بايرن ميونخ بلغ هذا الدور بعد فوزه على أتالانتا في ثمن النهائي، فيما تأهل ريال مدريد عقب تجاوزه مانشستر سيتي في الدور ذاته.