الاتحاد السعودي يحجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الرياض-سانا

تأهل الاتحاد السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على ضيفه الوحدة الإماراتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار دور 16 من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليخوض الفريقان وقتاً إضافياً نجح فيه الاتحاد السعودي بخطف التأهل بهدف حمل توقيع البرازيلي فابينيو الذي نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 120+10.

وسيلاقي الاتحاد في الدور ربع النهائي من البطولة ماتشيدا زيلفيا الياباني، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.