ليفربول يسقط أمام غلطة سراي وفوز كبير لبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

عواصم-سانا

تغلب غلطة سراي التركي على ضيفه ليفربول الإنكليزي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في الجولة الثانية من مباريات منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرض النيجيري فيكتور أوسيمين نفسه نجماً للمباراة، بتوقيعه على الهدف الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 16.

وهو الفوز الأوّل لغلطة سراي في مرحلة الدوري، بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بخمسة أهداف لهدف.

في المقابل تجمّد رصيد ليفربول عند 3 نقاط، بعد انتصاره في المرحلة الافتتاحية من مرحلة الدوري على ضيفه أتليتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي مباراة ثانية حقق بايرن ميونخ الألماني فوزاً كبيراً على مضيفه بافوس القبرصي بنتيجة 5-1.

سجل خماسية البايرن هاري كين في الدقيقتين 15 و34، وجيريرو في الدقيقة 20، ونيكولاس جاكسون في الدقيقة 31، ومايكل أوليسيه في الدقيقة 69، بينما سجل هدف بافوس الوحيد ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن ريال مدريد وإنتر ميلان، بينما تجمد رصيد بافوس عند نقطة واحدة في المركز 27.

وفي الجولة ذاتها فاز إنتر ميلان الإيطالي، بثلاثة أهداف نظيفة، على حساب ضيفه سلافيا براج التشيكي.

وتقدم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول في الدقيقة 30، وضاعف دينزل دومفريس النتيجة بالدقيقة 34، مستغلاً تمريرة ماركوس تورام، قبل أن يزيد لاوتارو الغلة بتسجيله للهدف الشخصي الثاني له والثالث للإنتر بالدقيقة 65.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، ويحتل المركز الثالث بالتساوي مع بايرن ميونخ وريال مدريد، فيما تجمد رصيد سلافيا براج عند نقطة واحدة بالمركز السادس والعشرين.

وتمكن تشيلسي الإنكليزي من تجاوز ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، في مباراة احتضنها ملعب ستامفورد بريدج.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق لاعب الوسط ريتشارد ريوس في الدقيقة 18 بالخطأ في مرمى فريقه.

وبذلك حصد تشيلسي أول 3 نقاط في مشواره، ليقفز للمركز 18 بجدول الترتيب، فيما ظل بنفيكا من دون نقاط في المركز 30.