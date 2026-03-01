مانشستر يونايتد يرتقي للمركز الثالث في الدوري الإنكليزي

photo 2026 03 01 20 27 23 مانشستر يونايتد يرتقي للمركز الثالث في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

قلب مانشستر يونايتد تأخره أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف إلى فوز مهم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ماكسينس لاكروا لكريستال بالاس بهدف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل برونو فيرنانديش لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 57، وفي الدقيقة الـ 65 تمكن المهاجم بنيامين سيسكو من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

وبهذا الفوز رفع يونايتد رصيده إلى 51 نقطة، فارتقى إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أستون فيلا الرابع، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 35 نقطة في المركز الـ 14.

وضمن الجولة ذاتها تغلب برايتون على ضيفه نوتينغهام فوريست بهدفين مقابل هدف.

وسجل لبرايتون كل من ديغو غوميز في الدقيقة السادسة وداني ويلبيك في الدقيقة الـ 15، فيما أحرز مورغان غيبس وايت هدف نوتينغهام الوحيد في الدقيقة الـ 13.

ورفع برايتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد نوتينغهام عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

