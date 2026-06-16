سويسرا تستضيف توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية في بورغنشتوك الجمعة

بيرن-سانا



أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الثلاثاء، أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة المقبل في منتجع بورغنشتوك وسط سويسرا، مشيرةً إلى أن الموقع اختير نظراً لصعوبة الوصول إليه، وما يوفره من متطلبات أمنية عالية.

وأوضحت الوزارة، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، أن مراسم التوقيع ستجري في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن، مضيفة: إن اختيار الموقع جاء بناءً على اقتراح من وسطاء باكستانيين وقطريين، وبموافقة الولايات المتحدة وإيران.



وأكدت الوزارة أنه لا يمكن في الوقت الراهن تقديم مزيد من المعلومات بشأن تفاصيل المراسم أو برنامج التوقيع المرتقب.



ويقع مجمع بورغنشتوك الفندقي في كانتون نيدفالد وسط سويسرا، ويُعد من المواقع المخصصة لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى، إذ احتضن في حزيران 2024 مؤتمراً دولياً حول السلام في أوكرانيا، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أمريكي بأن مذكرة التفاهم وُقّعت إلكترونياً من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووفقاً لطهران، سيترأس فانس وقاليباف وفدي بلديهما خلال مراسم التوقيع في سويسرا.



وأشار فانس إلى احتمال مشاركة ترامب في مراسم التوقيع، في وقت يشارك فيه الرئيس الأمريكي حالياً في قمة مجموعة السبع (G7) المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية على الضفة الفرنسية لبحيرة ليمان.