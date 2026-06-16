لاعبو كوريا الجنوبية يقاطعون وسائل الإعلام في بطولة كأس ‏العالم تضامناً مع قائد منتخبهم

واشنطن-سانا

امتنع لاعبو منتخب كوريا الجنوبية عن الظهور الإعلامي خلال ‏منافسات بطولة كأس العالم 2026، بعد تقارير أفادت بقيام عدد ‏من الصحفيين بالسخرية من قضية الخدمة العسكرية الخاصة بقائد ‏المنتخب سون هيونغ مين‎.

وذكرت التقارير أن صحفيين التُقطت أحاديثهم عبر ميكروفون ‏مفتوح، وهم يسخرون من فترة الخدمة العسكرية لسون، البالغ من ‏العمر 33 عاماً، وذلك أثناء تدريبه بشكل منفصل عن بقية ‏اللاعبين‎.

وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم في بيان: “يعرب الاتحاد عن أسفه ‏للتصريحات غير اللائقة الصادرة عن بعض ممثلي وسائل الإعلام ‏خلال تدريبات المنتخب‎”.

ودعا الاتحاد وسائل الإعلام إلى إبداء قدر أكبر من الاحترام ‏والمسؤولية في التعامل مع المنتخب، مؤكداً أنه سيواصل العمل ‏على حماية اللاعبين وتوفير بيئة إعلامية صحية‎.





