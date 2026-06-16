لاعبو كوريا الجنوبية يقاطعون وسائل الإعلام في بطولة كأس ‏العالم تضامناً مع قائد منتخبهم

امتنع لاعبو منتخب كوريا الجنوبية عن الظهور الإعلامي خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026، بعد تقارير أفادت بقيام عدد من الصحفيين بالسخرية من قضية الخدمة العسكرية الخاصة بقائد المنتخب سون هيونغ مين.
وذكرت التقارير أن صحفيين التُقطت أحاديثهم عبر ميكروفون مفتوح، وهم يسخرون من فترة الخدمة العسكرية لسون، البالغ من العمر 33 عاماً، وذلك أثناء تدريبه بشكل منفصل عن بقية اللاعبين.
وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم في بيان: “يعرب الاتحاد عن أسفه للتصريحات غير اللائقة الصادرة عن بعض ممثلي وسائل الإعلام خلال تدريبات المنتخب”.
ودعا الاتحاد وسائل الإعلام إلى إبداء قدر أكبر من الاحترام والمسؤولية في التعامل مع المنتخب، مؤكداً أنه سيواصل العمل على حماية اللاعبين وتوفير بيئة إعلامية صحية.