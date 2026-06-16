خلال جولة رقابية …حماية المستهلك في اللاذقية تضبط مواد غذائية منتهية ‏الصلاحية

‎ ‎اللاذقية-سانا‏

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ‏كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة ‏للاستهلاك البشري، لدى إحدى الفعاليات التجارية، وذلك خلال ‏جولة رقابية نفذتها على أسواق المحافظة‎.‎

وشملت المواد المضبوطة البرغل الخشن وجوز الهند المجفف، ‏حيث جرى حجز الكميات المضبوطة وتنظيم الضبط التمويني ‏اللازم بحق المخالف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه‎.‎

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ‏وطرطوس عبد الوهاب السفر، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الثلاثاء، استمرار الجولات الرقابية اليومية على الأسواق ‏والفعاليات التجارية، بهدف التأكد من صلاحية المواد الغذائية ‏المعروضة والتزام التجار بالأنظمة والتعليمات، مشدداً على ‏أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ‏المخالفين، بما يضمن سلامة المواد الغذائية المتداولة ويحافظ ‏على صحة المواطنين‎.‎

وتأتي هذه الضبوط في إطار الجهود المبذولة لتعزيز منظومة ‏الرقابة التموينية بمحافظة اللاذقية ورفع مستوى الامتثال ‏للاشتراطات الصحية في الأسواق، وسجلت الجهات الرقابية في ‏الـ 11 من الشهر الجاري عدداً من المخالفات في قطاع المخابز ‏والمطاحن والحبوب‎.‎