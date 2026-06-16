خلال جولة رقابية …حماية المستهلك في اللاذقية تضبط مواد غذائية منتهية ‏الصلاحية

اللاذقية-سانا
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، لدى إحدى الفعاليات التجارية، وذلك خلال جولة رقابية نفذتها على أسواق المحافظة.
وشملت المواد المضبوطة البرغل الخشن وجوز الهند المجفف، حيث جرى حجز الكميات المضبوطة وتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب السفر، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، استمرار الجولات الرقابية اليومية على الأسواق والفعاليات التجارية، بهدف التأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة والتزام التجار بالأنظمة والتعليمات، مشدداً على أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن سلامة المواد الغذائية المتداولة ويحافظ على صحة المواطنين.
وتأتي هذه الضبوط في إطار الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الرقابة التموينية بمحافظة اللاذقية ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية في الأسواق، وسجلت الجهات الرقابية في الـ 11 من الشهر الجاري عدداً من المخالفات في قطاع المخابز والمطاحن والحبوب.