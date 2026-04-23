حطين يفوز على تشرين في افتتاح الجولة 17 من الدوري الممتاز لكرة القدم

فاز فريق حطين على تشرين بهدف دون رد في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على أرض الملعب البلدي في اللاذقية.

وسجل هدف المباراة الوحيد المحترف إيبينزير عند الدقيقة 68، ليرفع حطين رصيده بهذا الفوز إلى 32 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.

وعلى ملعب الفيحاء بدمشق، فاز الشرطة على جبلة بهدفين لهدف، سجل للفائز محمد أنس هدفين بالدقيقتين 6 و54، بينما سجل هدف جبلة عبدالرزاق فيستون بالدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى جرت على ملعب الجلاء بدمشق، تعادل فريقا دمشق الأهلي وخان شيخون بهدف لكل منهما، حيث سجل لدمشق الأهلي أنتوني ريتشموند، وأحرز براء ديار بكرلي هدف خان شيخون.