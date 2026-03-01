تعادل حطين مع حمص الفداء في الدوري الممتاز لكرة القدم

اللاذقية-سانا

تعادل حطين مع حمص الفداء سلباً دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على أرض ملعب اللاذقية البلدي، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من منافسات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

ورغم محاولات الفريقين افتتاح التسجيل على مدار الشوطين، إلا أن التسرع وغياب التركيز لدى المهاجمين، أبقى النتيجة سلبية حتى إعلان صافرة النهاية، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.

وكانت مباريات المرحلة شهدت فوز الوحدة على الطليعة بهدفين مقابل هدف، وأهلي حلب على جاره الحرية بخمسة أهداف مقابل هدف، وجبلة على دمشق الأهلي بهدف دون رد، والجيش على خان شيخون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل الشرطة مع الشعلة بهدف لهدف، وأمية مع تشرين سلباً.

وتختتم الجولة الحادية عشرة مبارياتها غداً، بلقاء الكرامة مع الفتوة في ملعب الفيحاء بدمشق.