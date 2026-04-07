انطلاق بطولة طرطوس للشطرنج

طرطوس-سانا

انطلقت اليوم في صالة الشطرنج بالصالة الرياضية في طرطوس بطولة المحافظة للشطرنج “رجال وسيدات”، التي تقيمها مديرية الرياضة والشباب بالتعاون مع اللجنة الفنية للشطرنج ودائرة الألعاب الفردية، وذلك بمناسبة يوم الرياضة العالمي.

وبين الحكم والمدرب الدولي ثابت وسوف في تصريح لـ سانا، أن إقامة البطولة في يوم الرياضة العالمي بمثابة تحفيز للاعبين على الاهتمام بهذه اللعبة على كامل مساحة المحافظة، مصيفاً: إن اللجنة الفنية للعبة في طرطوس أتاحت المجال أمام اللاعبين تحت عمر عشرين عاماً ممن حققوا إنجازات على مستوى الجمهورية والعرب وآسيا المشاركة بهذه البطولة، بينما هي مفتوحة لكل الأعمار فوق العشرين عاماً للرجال والسيدات.

وتستمر البطولة حتى يوم الجمعة القادم، وتقام فيها سبع جولات وفقاً للنظام السويسري.