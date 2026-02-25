نيوكاسل وباير ليفركوزن وأتليتيكو مدريد و بودو غليميت تبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

عواصم-سانا

تأهلت أندية نيوكاسل الإنكليزي وباير ليفركوزن الألماني وأتليتيكو مدريد الإسباني وبودو غليمت النرويجي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزها، بمجموع مباراتي الذهاب والاياب بالملحق المؤهل، على التوالي على أندية كاراباخ الأذري وأولمبياكوس اليوناني وكلوب بروج البلجيكي وإنتر ميلان الإيطالي.

وفي التفاصيل، حسم نيوكاسل يونايتد تأهله إلى ثمن النهائي عقب تغلبه على ضيفه كاراباخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب الملحق،

وكان نيوكاسل قد اكتسح الفريق الأذربيجاني على أرضه في مواجهة الذهاب (1-6) فتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والعودة (9-3).

وسجل نيوكاسل هدفاً مبكراً عن طريق ساندرو تونالي في الدقيقة 4 ثم أضاف جويلينتون الهدف الثاني في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 51 قلص كاميلو دوران الفارق بتسجيله الهدف الأول لكاراباخ في الدقيقة 51، ثم عاد سفين بوتمان وأكد على تفوق نيوكاسل بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 57 قلص كاراباخ الفارق مجدداً بإحرازه الهدف الثاني عن طريق لاعبه جفاركولييف.

وجاء تأهّل باير ليفركوزن الألماني بعد تعادله مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني دون أهداف في الإياب، واستفاد الفريق الألماني من فوزه ذهاباً بهدفين نظيفين.

وصعد أتليتيكو مدريد إلى ثمن النهائي عقب فوزه الكبير على ضيفه كلوب بروج بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب الملحق.

وكان لقاء الذهاب انتهى على وقع التعادل (3-3)، فحسم بذلك الفريق الإسباني صعوده للدور القادم عقب تفوقه في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وافتتح ألكسندر سورلوث التسجيل لأتليتيكو في الدقيقة 23 وتعادل جويل أوردونيز لبروج في الدقيقة 36.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تمكن جوني كاردوسو من وضع فريقه أتليتيكو في المقدمة مجدداً بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 76 تمكن سورلوث من تسجيل الهدف الثاني له والثالث للفريق الإسباني ، وعاد المهاجم النرويجي ليسجل رابع أهداف أتليتيكو والثالث له.

وجاء عبور بودو غليمت النرويجي بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي في إياب الملحق بهدفين لواحد، حيث بصم ينس هاوغه في الدقيقة 58 وهاكون إيفين في الدقيقة 72 على هدفي الفريق الفائز، ووقّع أليساندرو باستوني على هدف الخاسر (76).

وكان الفريق النرويجي قد انتصر ذهاباً بثلاثة أهداف لواحد في بودو، ليعبر بود إلى ثمن النهائي للمرّة الأولى في تاريخه بتفوّقه على إنتر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-2).