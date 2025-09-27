وزير الخارجية الأردني: عدوان إسرائيل على سوريا وغزة يهدد الأمن ويعرقل السلام

نيويورك-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وعدوانه المتكرر على سوريا، تمثل غطرسة غير مسبوقة تهدد أمن واستقرار الدول وتعرقل جهود تحقيق السلام العادل والشامل.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشار الصفدي إلى أن حكومة الاحتلال تمارس سياسات عدوانية ممنهجة، سواء في قطاع غزة عبر حرب الإبادة والحصار، أو في الضفة الغربية من خلال توسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي، إلى جانب رفضها إقامة دولة فلسطينية، وعدوانها على سوريا ولبنان، ومحاولاتها بث الفتنة وتقويض الاستقرار الإقليمي.

وشدد الصفدي على أن إسرائيل تُعد العائق الرئيسي أمام تنفيذ حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي، مؤكداً أن المجتمع الدولي بدأ يدرك أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى لتحقيق السلام، بل تعمل على تعطيله.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مترافقة مع سياسة التجويع والحصار، ورفضها قيام الدولة الفلسطينية، إضافة إلى اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية ومحاولاتها زعزعة الأمن الداخلي وبث الفتنة بين أبناء الشعب السوري.