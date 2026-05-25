نائب وزير الداخلية يبحث مع وفد فرنسي تطوير التعاون الأمني المشترك

دمشق-سانا



بحث نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، مع وفد من السفارة الفرنسية بدمشق برئاسة القائم بالأعمال جان باتيست فايفر، وملحق الأمن الداخلي جان فرانسوا ميريغاي، آليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأوضحت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء تعزيز مسارات التعاون المشترك في قطاعات الأمن الداخلي، وتوفير الحماية، وتبادل الخبرات المهنية.



وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي العقيد أحمد الحمدي، ‏وممثل عن إدارة التعاون الدولي في الوزارة.