الطليعة يتغلب على العروبة في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة

0A6A3091 الطليعة يتغلب على العروبة في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة

حماة-سانا

تغلب نادي الطليعة على العروبة بنتيجة 79-50 نقطة، في المباراة التي جرت اليوم بصالة ناصح علواني الرياضية بحماة، ضمن الجولة الثانية من إياب المجموعة الشمالية لدوري الدرجة الثانية للرجال بكرة السلة.

وأوضح إداري فريق الطليعة راتب الوكيل بتصريح لـ سانا، أن الفريق يسير بالاتجاه الصحيح والمخطط له من حيث الأداء والنتائج، مبيناً أن نتائج الفريق في مرحلة الذهاب كانت جيدة ونسعى لاستمراريتها في مرحلة الإياب.

0A6A3108 الطليعة يتغلب على العروبة في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة

وأشار مدرب العروبة مانو ماكريان إلى أن تحضيرات الفريق للمباراة كانت جيدة، ولكننا عانينا من إصابة عدد من اللاعبين، ما أثر سلباً على أداء الفريق بشكل عام، مبيناً أن الطليعة فريق جيد ولديه لاعبون متميزون وجمهور كبير.

وكان الطليعة فاز في الجولة الأولى من مرحلة الإياب للمجموعة الشمالية على بنش، فيما تفوق العروبة على شرطة حلب.

0A6A3100 الطليعة يتغلب على العروبة في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة
0A6A3113 الطليعة يتغلب على العروبة في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة
مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع ليدز في الدوري الإنكليزي
روما يفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم
منتخب إنكلترا يضمن بطاقة العبور إلى كأس العالم
زين بيازيد… نجم سوري قادم من الملاعب الألمانية
حطين والشعلة يتعادلان بالجولة الرابعة من دوري برايم للمحترفين بكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك