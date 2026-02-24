الطليعة يتغلب على العروبة في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة

حماة-سانا

تغلب نادي الطليعة على العروبة بنتيجة 79-50 نقطة، في المباراة التي جرت اليوم بصالة ناصح علواني الرياضية بحماة، ضمن الجولة الثانية من إياب المجموعة الشمالية لدوري الدرجة الثانية للرجال بكرة السلة.

وأوضح إداري فريق الطليعة راتب الوكيل بتصريح لـ سانا، أن الفريق يسير بالاتجاه الصحيح والمخطط له من حيث الأداء والنتائج، مبيناً أن نتائج الفريق في مرحلة الذهاب كانت جيدة ونسعى لاستمراريتها في مرحلة الإياب.

وأشار مدرب العروبة مانو ماكريان إلى أن تحضيرات الفريق للمباراة كانت جيدة، ولكننا عانينا من إصابة عدد من اللاعبين، ما أثر سلباً على أداء الفريق بشكل عام، مبيناً أن الطليعة فريق جيد ولديه لاعبون متميزون وجمهور كبير.

وكان الطليعة فاز في الجولة الأولى من مرحلة الإياب للمجموعة الشمالية على بنش، فيما تفوق العروبة على شرطة حلب.