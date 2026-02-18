باريس سان جيرمان يهزم موناكو في ملحق دوري أبطال أوروبا

موناكو-سانا

فاز باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على مضيفه موناكو 3 – 2 ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي مجريات المباراة التي بدأت إثارتها سريعاً، باغت موناكو ضيفه الباريسي، وهز شباكه بعد مرور 55 ثانية عن طريق فلوران بالوغون، والذي عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 18.

وأضاع الفريق الباريسي حامل اللقب فرصة لتقليص الفارق عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 22، لكنه عاد وسجل بعد سبع دقائق هدف تقليص الفارق بقدم ديزيريه دوي.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل باريس سان جيرمان هدف التعادل في الدقيقة 41 عن طريق المغربي أشرف حكيمي.

وزادت الأمور تعقيداً على أصحاب الأرض في الشوط الثاني بعد طرد غولوفين في الدقيقة 48 إثر تدخل عنيف ضد فيتينيا ليستغل باريس النقص العددي في صفوف منافسه، ويتقدم بهدف ثالث سجّله دوي في الدقيقة 67.

وتقام مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وموناكو الأربعاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء.