جولة تفقدية على مدينة السلام الرياضية في القنيطرة تمهيداً لإعادة تأهيلها

القنيطرة-سانا

تفقد مدير المنطقة الشمالية في القنيطرة محمد السعيد، مدينة السلام الرياضية والمنشآت التابعة لها، بهدف تقييم الأضرار التي لحقت بالملاعب والبنية التحتية، والاطلاع على ما يلزمها من أعمال صيانة وتأهيل، لإعادتها للخدمة.

وأوضح السعيد في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المدينة تُعد من المنشآت المهمة في المحافظة، وتضم عدداً من الملاعب المتنوعة، إلا أنها تعرضت لأضرار كبيرة وتحتاج إلى أعمال صيانة وتأهيل، مؤكداً متابعة العمل مع محافظة القنيطرة لترميم المنشأة وإعادتها إلى الخدمة.

وأشار السعيد إلى أهمية إعادة مديرية الرياضة والشباب في القنيطرة، والتي تعمل من دمشق حالياً إلى أرض المحافظة، نظراً لوجود عدد كبير من الأندية الرياضية فيها، وبما يسهم في دعم الواقع الرياضي وتنشيطه.

وتعد مدينة السلام الرياضية من أبرز المنشآت الرياضية في محافظة القنيطرة، إلا أنها تعرضت لأضرار خلال السنوات الماضية، ما يستدعي تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لإعادتها إلى الخدمة.

