السد القطري يفوز على شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

الدوحة-سانا

قلب السد القطري تأخره بهدفين دون رد، وحقق فوزاً مثيراً على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وشهد الشوط الثاني تقدم شباب الأهلي بهدفين أحرزهما فيدريكو كارتابيا في الدقيقة 47 ويحيى الغساني في الدقيقة 70، لكن لاعبي السد ردوا بقوة، حيث تمكن رافا موخيكا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 75، ثم أحرز طارق سلمان الهدف الثاني في الدقيقة 90+5، وفي الدقيقة 90+11، عاد موخيكا نجم اللقاء وسجل الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز ثالث أهدافه والرابع للسد، الذي أنعش آماله في بلوغ ثمن نهائي البطولة.

ورفع السد بذلك رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 10 نقاط في المركز الخامس.