مسير للدراجات الهوائية في دمشق غداً احتفالاً باليوم الدولي للرياضة

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام، تقيم وزارة الرياضة والشباب واتحاد الدراجات مسيراً للدراجات الهوائية غداً الإثنين من مدينة الجلاء، وصولاً إلى مدينة الفيحاء الرياضية.

وتتضمن الفعالية في ختامها إقامة عروض في رياضة الباتناج، والتزلج على العجلات، وعلى الألواح الخشبية في إطار نشر ثقافة الرياضة، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ويأتي هذا النشاط في سياق الفعاليات التي تشهدها دمشق احتفالاً بهذه المناسبة، حيث نظم نادي المحافظة أمس فعالية رياضية متنوعة، بمناسبة اليوم الدولي للرياضة.