اختتام بطولة نقابة عمال دمشق للشطرنج

دمشق-سانا

اختتمت في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بطولة نقابة عمال دمشق للشطرنج بمشاركة لاعبين مثلوا عدداً من النقابات العمالية.

وحل أولاً اللاعب طارق الجلدة برصيد 6 نقاط ونصف، تلاه نزار فضيل بـ6 نقاط، ثم غسان دكاك ب بـ5 نقاط ونصف.

وفي تصريح لـ سانا، قال مدير البطولة محمد حسن عمراني: إن البطولة شهدت أجواء حماسية ومنافسات قوية استمرت حتى الجولة الأخيرة لتحديد المراكز الأولى، كما أن المستويات كانت جيدة ومتقاربة.

شارك في البطولة 36 لاعباً، حيث امتدت المنافسات على مدى يومين وشملت سبع جولات وفق النظام السويسري الفردي بزمن 15 دقيقة مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة.