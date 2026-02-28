فوز فريقي حمص وفيروزة في دوري كرة القدم للسيدات

فوز فريقي حمص وفيروزة في دوري كرة القدم للسيدات

حمص-سانا

حقق فريق سيدات محافظة حمص فوزاً كبيراً على فريق سيدات تلدرة بنتيجة 7 أهداف نظيفة، وذلك في مباراتهما على ملعب المنشأة بحمص ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كرة القدم للسيدات.

وفي ملعب حلب البلدي، حققت سيدات فيروزة انتصاراً ساحقاً على فريق سيدات الرواد بنتيجة 19 هدفاً دون مقابل.

وبهذه النتائج ارتفع رصيد فريق سيدات حمص إلى 12 نقطة، تليها سيدات فيروزة بـ 9 نقاط، في حين بقي رصيد سيدات تلدرة عند 3 نقاط وسيدات الرواد دون أي نقطة.

ويشارك في دوري كرة القدم للسيدات كل من أندية فيروزة، والمحافظة، وتلدرة، والنصر، والرواد، والهلال.

IMG 6123 فوز فريقي حمص وفيروزة في دوري كرة القدم للسيدات
IMG 6133 فوز فريقي حمص وفيروزة في دوري كرة القدم للسيدات
IMG 6135 1 فوز فريقي حمص وفيروزة في دوري كرة القدم للسيدات
