المنتخب السعودي يخسر أمام مضيفه الصربي في مباراة ودية بكرة القدم

بلغراد-سانا

خسر المنتخب السعودي لكرة القدم، أمام مضيفه الصربي بنتيجة 1-2، في مباراة دولية ودية أقيمت بينهما اليوم، ضمن تحضيرات المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتقدم المنتخب السعودي أولًا عن طريق عبدالله الحمدان في الدقيقة الثامنة، لكن المنتخب الصربي سجل هدفين متتاليين، حسم بهما المباراة، عن طريق بافلوفيتش وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 66 و70.

يُذكر أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الثامنة، ضمن منافسات كأس العالم 2026، بجوار منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.