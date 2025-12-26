منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يخسر أمام نظيره الكوري الجنوبي  ودياً

الدوحة-سانا

خسر منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم “تحت 23 عاماً” أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم في الدوحة.

وتأتي هذه المباراة ضمن المعسكر التدريبي الذي يجريه منتخبنا في الدوحة، بقيادة المدير الفني جهاد الحسين تحضيراً لبطولة كأس آسيا.

ويعد هذا المعسكر التدريبي هو الأخير الذي يجريه منتخبنا للبطولة القادمة ، والذي سيقرر من خلاله الجهاز الفني اللائحة النهائية التي ستخوض البطولة الآسيوية ، علماً أن منتخبنا سيلتقي خلال هذا المعسكر أيضاً مع منتخب فيتنام في مباراة ودية في الثلاثين من الشهر الجاري.

