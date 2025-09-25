فوز روما على مضيفه نيس في الدوري الأوروبي لكرة القدم

باريس-سانا

فاز روما الإيطالي على مضيفه نيس الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم.

سجل أهداف الفريق الزائر إيفان نديكا في الدقيقة الـ 52، وجيانلوكا مانشيني في الدقيقة الـ 55، بينما دوّن تيريم موفي هدف نيس الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 77.

وفي مباراة ثانية تعادل ريال بيتيس الإسباني مع ضيفه نوتنجهام فورست الإنكليزي بهدفين لكل منهما.

سجل لأصحاب الأرض سيدريك باكامبو في الدقيقة الـ 15، والبرازيلي انتوني في الدقيقةالـ 85، بينما سجل للفريق الإنكليزي ايغور جيسوس هدفين في الدقيقتين 18 و23.