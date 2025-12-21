آرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بفوز صعب على إيفرتون

لندن-سانا

استعاد آرسنال صدارة الدوري الإنكليزي بعد فوزه على إيفرتون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 17 من البطولة.

سجل هدف آرسنال الوحيد المهاجم فيكتور غيوكيريس من نقطة الجزاء عند الدقيقة 27، ليقود فريقه لخطف ثلاث نقاط غالية استعاد فيها صدارته لترتيب البطولة.

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 39 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما بقي رصيد إيفرتون 24 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت المرحلة فوز مانشستر سيتي على وست هام بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب الاتحاد ستاديوم.

وتناوب على تسجيل أهداف السيتي إرلينج هالاند هدفين في الدقيقتين 5 و69، وتيجاني ريجنديرز بهدف.

وعزز هالاند صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 19 هدفاً.

وتجمد رصيد وست هام عند 13 في المركز 18.

كما تغلب ليفربول على مضيفه توتنهام هوتسبير 2-1.

ثنائية ليفربول جاءت عن طريق أليكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي في الدقيقتين 56 و66، فيما أحرز ريتشارليسون هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، ارتقى ليفربول للمركز الخامس بوصوله للنقطة 29، فيما تراجع توتنهام للمرتبة الثالثة عشرة بتوقفه عند 22 نقطة.