حمص الفداء يصعد للمركز الثاني بفوزه على الطليعة في الدوري الممتاز

محافظات-سانا

صعد حمص الفداء إلى المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم، بفوزه على الطليعة بهدف دون مقابل في الجولة 18، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب حمص البلدي، وجاء هدف حمص الفداء الوحيد عن طريق معتصم شوفان.

وفي مباريات الجولة ذاتها، أهدر متصدر ترتيب الدوري أهلي حلب نقطتين ثمينتين إثر تعادله مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في ملعب الفيحاء بدمشق.

سجل هدف أهلي حلب أحمد الأحمد، وأدرك ريتشموند أنتوي التعادل لدمشق الأهلي.

وتلقى الوحدة خسارة مفاجئة من جبلة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما في ملعب جبلة البلدي.

سجل الوحدة أولاً عن طريق يوسف محمد، ليعدل النتيجة لجبلة طه بصيص، قبل أن يسجل محمد لولو هدف الفوز الثاني لجبلة.

وتمكن الحرية من تسجيل فوز مهم على الكرامة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في ملعب الحمدانية في حلب.

سجل للكرامة عبد الرحمن العرجة، فيما سجل هدفي الحرية محمد مصطفى وعمر نعنوع.

وبهدف أنس بوطة، فاز الشرطة على الفتوة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ملعب دير الزور البلدي.

وفي المباراة التي أقيمت في ملعب الجلاء بدمشق، خيم التعادل السلبي بدون أهداف على مباراة الجيش والشعلة.

وشهدت الجولة أمس الإثنين، تعادل حطين مع أمية وخان شيخون مع تشرين سلباً في الدوري الممتاز.

ومع نهاية الجولة 18، بقي أهلي حلب في الصدارة برصيد 42 نقطة، وحل حمص الفداء في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 36 في المركز الثالث.

