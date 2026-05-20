أرسنال يتوج بلقب الدوري الإنكليزي بعد تعثر مانشستر سيتي

لندن-سانا

توّج فريق أرسنال رسمياً بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعثّر ملاحقه مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، على أرض مضيفه بورنموث بالتعادل (1-1) في الجولة السابعة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري.

سجل الفرنسي إيلي جونيور أولاً لأصحاب الأرض في الدقيقة 40، وأدرك النرويجي آيرلينغ هالاند التعادل للضيوف في الدقيقة 90+5.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 78 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدّر، الذي توج باللقب قبل جولة واحدة على نهاية منافسات النسخة الحالية من الدوري الإنكليزي.

أمّا بورنموث فقد عزّز آماله في التأهّل إلى النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ رفع رصيده إلى 56 نقطة في المرتبة السادسة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الخامس.