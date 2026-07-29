تحديث جديد لساعات آبل يركز على إصلاحات الأخطاء والأمان

واشنطن-سانا

أطلقت شركة آبل تحديث watchOS 26.6 لساعاتها الذكية، متضمناً إصلاحات للأخطاء وتحسينات أمنية وأخرى في الأداء، وذلك تمهيداً لإطلاق الإصدار الرئيسي watchOS 27 المتوقع خلال شهر أيلول المقبل.

وذكر موقع 9to5Mac التقني أمس الثلاثاء أن التحديث الجديد يركز على تعزيز استقرار نظام التشغيل الحالي ورفع مستوى الأمان، في إطار استعداد الشركة لطرح watchOS 27، الذي سيحمل مجموعة من المزايا الجديدة.

وأوضحت آبل في ملاحظات الإصدار الرسمية أن watchOS 26.6 يتضمن إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية لساعات آبل، مشيرة إلى أن التحديثات التي تسبق الإصدارات الرئيسية عادة ما تركز على تحسين الاستقرار والأداء أكثر من إضافة مزايا جديدة.

ومن المنتظر أن يوفر watchOS 27 هذا الخريف عدداً من الخصائص الجديدة، من بينها إصدار أكثر تطوراً من المساعد Siri، وتحسينات متعلقة بميزات الصحة، وإضافة تطبيقين جديدين، إلى جانب شاشة رئيسية افتراضية جديدة، ودعم إيماءة الضغط.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من التحديثات الدورية التي تطلقها آبل لتعزيز موثوقية أجهزتها وحماية المستخدمين، قبل طرح الإصدارات الرئيسية لأنظمة التشغيل.