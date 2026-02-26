علماء روس يطوّرون روبوتاً بحرياً يحاكي سمكة التونة

موسكو-سانا

طوّر فريق من العلماء الروس روبوتاً تحت الماء، يحاكي سمكة التونة صفراء الزعانف، مزوداً بأنظمة دفع واستشعار متقدمة، في خطوة قد تمهد لاستخدامه منصةً لاختبار خوارزميات تحاكي عمل الجهاز العصبي المركزي لدى الكائنات الحية.

وذكر بيان صادر عن معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ونقله موقع HAYKA، المعني بنشر أخبار العلوم والتكنولوجيا والابتكارات، أن المشروع يضم باحثين من المعهد، وجامعة كانط البلطيقية الفيدرالية، وجامعة لوباتشيفسكي الحكومية في نيجني نوفغورود، حيث جرى تصميم الروبوت بهيكل انسيابي، ونظام تحكم مستوحى من الطبيعة يتيح محاكاة الحركة الطبيعية للأسماك داخل الماء.

ويعتمد الروبوت على نظام دفع بذيل متموج عالي العزم، يتألف من زعنفة متصلة بلوحة مرنة، ومحرك سيرفو يولد حركة انسيابية دقيقة، كما زُوّد بأجهزة سونار قادرة على الاستشعار حتى مسافة ستة أمتار، ووحدة قصور ذاتي لتحديد الموقع، إضافة إلى كاميرا قادرة على التعرف على الأجسام في المياه العكرة، حيث أظهرت الاختبارات كفاءة عالية في ظروف الرؤية المحدودة.

ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الابتكار في تطوير تقنيات الروبوتات البحرية، وتعزيز استخدامها في مجالات البحث العلمي والاستكشاف تحت الماء.