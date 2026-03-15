دراسة تحذر من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد الأنظمة الغذائية للمراهقين

أنقرة-سانا

حذرت دراسة علمية حديثة من أن اعتماد بعض المراهقين على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح غذائية أو إعداد أنظمة غذائية قد ينطوي على مخاطر صحية، إذ قد تؤدي الخطط التي تنتجها هذه الأنظمة إلى تقليل السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الضرورية لنمو الجسم.

وذكرت صحيفة إندبندنت أن الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعات إسطنبول التقنية وأنقرة وغازي وقيصري أرتو في تركيا ونُشرت في مجلة Frontiers in Nutrition العلمية، أظهرت أن الأنظمة الغذائية التي تنشئها نماذج الذكاء الاصطناعي غالباً لا توفر الكميات الكافية من الطاقة والعناصر الغذائية مقارنة بالأنظمة التي يضعها اختصاصيو التغذية.

واعتمد الباحثون في دراستهم على عدد من أنظمة الذكاء الاصطناعي الشائعة، بينها تشات جي بي تي وجيميني وبينغ شات وكلود وبيربلكسيتي، حيث طُلب منها إعداد خطط وجبات لمراهقين بعمر 15 عاماً، ثم جرت مقارنتها بخطط أعدها اختصاصي تغذية.

وأظهرت النتائج أن هذه الأنظمة قدّرت احتياجات الطاقة اليومية للمراهقين بأقل بنحو 700 سعرة حرارية في المتوسط، ما قد يؤثر سلباً في النمو الطبيعي والصحة الأيضية.

يذكر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساعدة في التخطيط الغذائي، لكنه لا يغني عن استشارة اختصاصيي التغذية لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية للمراهقين بشكل صحي ومتوازن.