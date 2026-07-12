يوتيوب يطلق ميزة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول إلى مقاطع الفيديو

واشنطن-سانا



بدأت منصة يوتيوب طرح ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين البحث عن مقاطع الفيديو من خلال وصف الفكرة أو المحتوى المطلوب، بدلاً من الاعتماد على الكلمات المفتاحية التقليدية، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة البحث وتسهيل الوصول إلى المحتوى.



وذكر موقع “تك كرانش” التقني في تقرير حديث أن الميزة، التي تحمل اسم “Ask YouTube”، تعتمد على تقنيات فهم اللغة الطبيعية، حيث يمكن للمستخدم إدخال سؤال أو وصف تفصيلي لما يبحث عنه، ليحلل النظام الطلب ويستعرض النتائج من بين ملايين مقاطع الفيديو المتاحة على المنصة.



ولا تقتصر الميزة على عرض قائمة بالمقاطع ذات الصلة، بل تقدم أيضاً ملخصاً للمحتوى المرتبط بطلب المستخدم، مع ترشيح أكثر المقاطع ملاءمة، إلى جانب تنظيم النتائج ضمن محاور وفئات مختلفة، كما تتيح طرح أسئلة متابعة للحصول على نتائج أكثر دقة، بما يوفر تجربة بحث تفاعلية تشبه استخدام مساعد ذكي.



وتهدف يوتيوب من خلال هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين في العثور على المحتوى حتى في حال عدم معرفتهم باسم الفيديو أو القناة، والاكتفاء بوصف الموضوع أو الفكرة المطلوبة، إضافة إلى توضيح أسباب اقتراح كل مقطع، بما يسهم في تسهيل اختيار المحتوى المناسب.



وكانت الشركة كشفت عن الميزة لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O 2026، قبل إطلاقها بصورة تجريبية لمشتركي YouTube Premium في الولايات المتحدة ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، لتبدأ لاحقاً توسيع نطاق إتاحتها لتشمل مستخدمي إصدار الويب.