باحثون يطورون روبوتاً مبتكراً للتنقل على الأسطح الوعرة والجدران

واشنطن-سانا

طوّر فريق من الباحثين في جامعة ديوك الأمريكية روبوتاً مبتكراً يتمتع بقدرات عالية على الحركة عبر مختلف أنواع التضاريس والأسطح، بما في ذلك الجدران والأشجار، في خطوة قد تمهّد لتطوير جيل جديد من الروبوتات متعددة الاستخدامات.

ووفقاً لما نقله موقع “ياهو نيوز تِك” المتخصص بأخبار التكنولوجيا أمس السبت، نقلاً عن دراسة منشورة في مجلة “ساينس روبوتيكس”، فإن الروبوت الجديد الذي أُطلق عليه اسم “أرغوس” يتميز بتصميم غير تقليدي لا يعتمد على محاكاة جسم الإنسان أو الحيوانات، بل يقوم على نموذج هندسي مبتكر يمنحه قدرة عالية على الحركة في بيئات معقدة.

وأوضح الباحثون أن الروبوت يتكون من 20 ساقاً تلسكوبية تمتد من جسم مركزي، مزوّدة بكاميرات في أطرافها، ما يتيح له التحرك في جميع الاتجاهات والحفاظ على توازنه حتى في حال تعرضه للصدمات، إضافةً إلى قدرته على حمل أوزان تصل إلى 4.5 كيلوغرامات، وتسلق الجدران، والتكيف مع أسطح متنوعة، مثل الرمال والخرسانة والعشب ولحاء الأشجار.

وأشار الفريق البحثي إلى أن تصميم الروبوت اعتمد على مفهوم رياضي يُعرف بـ”التساوي الديناميكي”، إلى جانب شكل هندسي متعدد الأوجه (اثني عشري الوجوه)، ما أسهم في تحسين كفاءة الحركة لتتجاوز 90 بالمئة، مقارنة بنحو 60 بالمئة في الروبوتات التقليدية.

وبيّنت النتائج أن الروبوت تمكن من تجاوز حواجز يزيد ارتفاعها على 12 سنتيمتراً، كما واصل أداء مهامه حتى بعد تعرض ثلاث من أرجله للتلف أثناء الاختبارات.

ويرى الباحثون أن هذا الابتكار يمثل تحولاً في تصميم الروبوتات المستقبلية، إذ لم تعد النماذج التقليدية المعتمدة على محاكاة الإنسان أو الحيوان كافية، بل باتت الحلول الهندسية والرياضية المتقدمة أكثر فاعلية في تحقيق الأداء الأمثل والمرونة العالية.