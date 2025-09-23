جزيء مستخلص من فاكهة استوائية يفتح آفاقاً علاجية واعدة لسرطان الكبد

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها فريق من جامعة ديلاوير الأمريكية عن إمكانية تطوير علاج مبتكر لسرطان الكبد، بالاعتماد على جزيء مستخلص من فاكهة الجوافة، المعروفة بخصائصها المضادة للسرطان.

ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الألمانية “الكيمياء التطبيقية”، حيث استعرض الباحثون تقنية جديدة لتوليف نسخة اصطناعية من الجزيء باستخدام مركبات كيميائية متوفرة، ما يتيح إنتاجه بكفاءة دون الاعتماد على الموارد الطبيعية المحدودة.

وأوضح البروفيسور ويليام تشين، المشارك في البحث، أن معظم الأدوية المعتمدة سريرياً تستند إلى منتجات طبيعية، لكن هذا النهج الجديد يوفر بديلاً مستقلاً وأكثر استدامة لتصنيع الجزيئات العلاجية.

وأكد الباحثون أنهم أول من ابتكر هذه الطريقة، مشيرين إلى أن الاكتشاف قد يفتح مساراً جديداً لتطوير علاجات فعالة لأنواع متعددة من السرطانات، بالتعاون مع المعهد الوطني للسرطان.

ويأتي هذا التقدم العلمي في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الكبد، حيث تشير التقديرات إلى زيادة الحالات في المملكة المتحدة من 6600 سنوياً إلى نحو 9700 بحلول عام 2040، وسط استمرار انخفاض نسب النجاة.