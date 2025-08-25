الإمارات: أكثر من 12 ألف اختراق عبر “واي فاي” منذ بداية العام

أبوظبي-سانا

أعلن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات تسجيل ما يزيد على 12 ألف حالة اختراق إلكتروني عبر شبكات “واي فاي” المفتوحة والمجانية وغير الموثوقة منذ مطلع العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تمثل نحو 35% من إجمالي الاعتداءات السيبرانية التي استهدفت الدولة خلال الفترة ذاتها.

وأوضح المجلس في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام” أن القراصنة والمتسللين يستغلون هذه الشبكات كـ”مصائد رقمية” لسرقة كلمات المرور والبيانات المصرفية والمعلومات الشخصية للمستخدمين، ما يجعلها من أخطر قنوات الاختراق الإلكتروني.

وحذر المجلس من أن مستخدمي شبكات الإنترنت المفتوحة وخصوصاً تلك المجانية والسريعة في الأماكن العامة، مثل المقاهي والمطارات والمراكز التجارية يتعرضون للعديد من المخاطر من بينها ما يعرف باسم هجمات “الرجل في المنتصف”، إذ يستطيع القراصنة والمحتالون الإلكترونيون قراءة البيانات المرسلة وتسجيل المكالمات وتحويل المستخدمين إلى مواقع مزيفة وحتى اعتراض المكالمات الهاتفية، إضافة إلى تثبيت برامج خبيثة أو تجسسية في أجهزة المستخدمين دون علمهم.

وشدد المجلس على أهمية الالتزام بإجراءات وقائية للحد من هذه المخاطر، أبرزها:

استخدام تطبيق VPN موثوق يقوم بتشفير الاتصال الرقمي للمستخدم ما يصعب على أي جهة غير مخوّلة اعتراض البيانات.

تفعيل ميزة “التصفح الآمن” في المتصفح لضمان عدم الوصول إلى المواقع المشبوهة.

تجنب تسجيل الدخول إلى الحسابات الحساسة مثل الحسابات المصرفية أو البريد الإلكتروني الشخصي، عند استخدام شبكات الواي فاي المفتوحة.