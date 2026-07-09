السعودية والكويت تؤكدان ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة

photo 2026 07 09 15 20 22 السعودية والكويت تؤكدان ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة

الرياض-سانا
 
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الخميس، ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات، وبذل جميع الجهود للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها الأمنية.
 
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين.
 
وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد، فيما أعلنت البحرين التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
 

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