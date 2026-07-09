السعودية والكويت تؤكدان ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة

الرياض-سانا



أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الخميس، ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات، وبذل جميع الجهود للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها الأمنية.



وأعرب وزير الخارجية السعودي عن إدانة المملكة واستنكارها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين.



وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد، فيما أعلنت البحرين التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.

