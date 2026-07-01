الحكومة الأمريكية ترفع القيود عن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة (أنثروبيك)

واشنطن-سانا



أعلنت شركة أنثروبيك أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ قريباً إتاحة أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي، وهما فيبل 5 وميثوس 5، مجدداً على مستوى العالم، بعدما رفعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على الدول التي يمكن إطلاقها فيها.



ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم الأربعاء، عن شركة أنثروبيك أنها تلقت إشعاراً من وزارة التجارة الأمريكية برفع قيود التصدير المفروضة على كلود فيبل 5 وميثوس 5″، معلنةً أن إمكانية الوصول ستكون متاحة غداً.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التجارة الأمريكي هاورد لاتنيك أن الشركة عالجت المخاطر المرتبطة بالنماذج المشمولة، ما سمح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة بالوصول إلى ميثوس 5.



وكانت السلطات الأمريكية حظرت في الـ 12 من حزيران الوصول إلى هذين النموذجين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، حيث أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف أن قرار الحظر جاء بسبب تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة على الأمن القومي والأمن الاقتصادي، مضيفاً: إنها “بمثابة أسلحة نووية رقمية”.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الشهر الماضي، أن شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية “أنثروبيك” لم تعد تشكل تهديداً للأمن القومي لبلاده، وذلك بعد استجابتها للقيود التي فرضتها إدارته.